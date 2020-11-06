На Луганщине на взятке задержали заместителя главы ОТГ
Заместителя главы одного из объединенных территориальных громад в Луганской области разоблачили на получении взятки.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн за заключение договора купли-продажи уличных тренажеров, увеличение суммы авансовой предоплаты до 50%, а также за беспрепятственное подписание в дальнейшем актов приема-передачи объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновника задержали во время получения средств.
"Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что правоохранители Львовщины задержали главу одной из РГА региона в его служебном кабинете.