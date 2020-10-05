На Луганщине пожарные отстояли от огня электроподстанцию и газопровод

Электроподстанция пока остается обесточенной

Электроподстанция пока остается обесточенной

Фото: Facebook

Сейчас спасатели борются с огнем на окраине села Артема в направлении пгт. Петропавловка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Станично-Луганская РГА, пишет RegioNews.

Пожарные отстояли электроподстанцию около села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села. Сейчас укрощают огонь который распространяется в направлении пгт. Петропавловка и окраине села Артема", - говорится в сообщении.

Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной.

Оперативная информация о пожаре возле села Артема. Огнеборцы отстояли электроподстанцию около села Артема и... Опубликовано Станично-Луганская районная государственная администрация Понедельник, 5 октября 2020 г.

Напомним, новую масштабную пожар на Луганщине сегодня зафиксировали вблизи линии разграничения. В результате пожаров начали детонировать снаряды, которые не разорвались.