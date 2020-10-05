17:30  05 октября
Евросоюз пригрозил отменой безвиза некоторым украинским политикам и олигархам
11:12  05 октября
КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу на Донбассе
17:40  05 октября
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
UA | RU
UA | RU
05 октября 2020, 16:20 3

На Луганщине пожарные отстояли от огня электроподстанцию и газопровод

05 октября 2020, 16:20 3
Читайте також українською мовою
Электроподстанция пока остается обесточенной
Электроподстанция пока остается обесточенной
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Сейчас спасатели борются с огнем на окраине села Артема в направлении пгт. Петропавловка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Станично-Луганская РГА, пишет RegioNews.

Пожарные отстояли электроподстанцию около села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села. Сейчас укрощают огонь который распространяется в направлении пгт. Петропавловка и окраине села Артема", - говорится в сообщении.

Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной.

Оперативная информация о пожаре возле села Артема. Огнеборцы отстояли электроподстанцию около села Артема и...

Опубликовано Станично-Луганская районная государственная администрация Понедельник, 5 октября 2020 г.

Напомним, новую масштабную пожар на Луганщине сегодня зафиксировали вблизи линии разграничения. В результате пожаров начали детонировать снаряды, которые не разорвались.

газ пожар Луганщина электричество спасатели РГА Луганская область Станица Луганская
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Луганской области из-за нового поджога детонируют боеприпасы - РГА
05 октября 2020, 14:26
В результате пожаров в Луганской области сгорели более 500 домов, - волонтер
05 октября 2020, 14:02
На Луганщине ликвидировали семь очагов пожаров, один - локализовали
05 октября 2020, 12:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Какая дюжина, такой и выбор, или Тринадцать кандидатов в мэры Полтавы
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »