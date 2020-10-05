На Донбасі бойовики обмежили пропуск людей через КПВВ "Станиця Луганська"

На КПВВ знаходиться декілька тисяч людей

На КПВВ знаходиться декілька тисяч людей

Фото: Facebook

Російсько-окупаційні війська зі свого боку перекрили міст і припинили пропуск людей через КПВВ "Станиця Луганська". Спочатку вони повністю заблокували пропуск, але пізніше почали пропускати по 15 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА, передає RegioNews.

О 9:00 годині Державна прикордонна служба розпочала пропуск людей на окуповану територію, але десь о 10.00 годині окупанти зі свого боку перекрили міст та припинили пропуск людей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що об 11:00 окупанти почали пропускати по 15 людей.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відновив роботу.