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КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі
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05 жовтня 2020, 11:12 6

КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі

05 жовтня 2020, 11:12 6
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Пропуск громадян здійснюватиметься щоденно з 7:00 по 18:30
Пропуск громадян здійснюватиметься щоденно з 7:00 по 18:30
Фото: dpsu.gov.ua
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У Луганській області контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відновив роботу з 9 ранку 5 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.

У зв’язку зі зниженням рівня пожежонебезпеки у регіоні, відповідно до рішення Командуючого об’єднаних сил, КПВВ "Станиця Луганська" відновив функціонування 5 жовтня з 9:00", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що робота КПВВ була припинена 1 жовтня у зв'язку з небезпекою поширення пожеж і детонації боєприпасів.

Нагадуємо громадянам, що всі КПВВ на Донбасі працюють по осінньому графіком щоденно з 07.00 до 18.30, при цьому, з міркувань безпеки, у бік тимчасово окупованій території України після 18.00 громадян пропускати не будуть", - йдеться в повідомленні.

Також голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у разі сильного задимлення з боку окупованих територій робота КПВВ "Станиця Луганська" може бути призупинена на кілька годин.

Нагадаємо, 30 вересня рятувальники намагалися загасити приміщення у пункті пропуску "Станиця Луганська", всі цивільні особи виведені на безпечну відстань.

Донбас кордон КПВВ Луганська область Станиця Луганська
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