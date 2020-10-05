КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі

Пропуск громадян здійснюватиметься щоденно з 7:00 по 18:30

Пропуск громадян здійснюватиметься щоденно з 7:00 по 18:30

Фото: dpsu.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.

У зв’язку зі зниженням рівня пожежонебезпеки у регіоні, відповідно до рішення Командуючого об’єднаних сил, КПВВ "Станиця Луганська" відновив функціонування 5 жовтня з 9:00", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що робота КПВВ була припинена 1 жовтня у зв'язку з небезпекою поширення пожеж і детонації боєприпасів.

Нагадуємо громадянам, що всі КПВВ на Донбасі працюють по осінньому графіком щоденно з 07.00 до 18.30, при цьому, з міркувань безпеки, у бік тимчасово окупованій території України після 18.00 громадян пропускати не будуть", - йдеться в повідомленні.

Також голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у разі сильного задимлення з боку окупованих територій робота КПВВ "Станиця Луганська" може бути призупинена на кілька годин.

Нагадаємо, 30 вересня рятувальники намагалися загасити приміщення у пункті пропуску "Станиця Луганська", всі цивільні особи виведені на безпечну відстань.