На Донбассе боевики ограничили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская"

На КПВВ находится несколько тысяч человек

На КПВВ находится несколько тысяч человек

Фото: Facebook

Российско-оккупационные войска со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица-Луганская". Сначала они полностью заблокировали пропуск, но позже начали пропускать по 15 человек.

Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА, передает RegioNews. В 9:00 часов Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей", - говорится в сообщении. Также сообщается, что с 11:00 оккупанты начали пропускать по 15 человек. Ранее сообщалось, что в Луганской области контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу.

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