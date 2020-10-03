Пожары на Луганщине: огонь охватил более 20 тысяч гектаров, тушение продолжается

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 7 человек, еще 18 человек - травмированы

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 7 человек, еще 18 человек - травмированы

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 3 октября в Луганской области продолжается тушение 7 основных очагов пожара. Из них, один очаг удалось локализовать. Всего, огонь прошел более 20 тысяч гектаров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Авиацией ГСЧС в течение 2 октября на территории Луганской области совершено 123 сбросы (396 тонн воды). С начала тушения пожаров 183 сбросы (646 тонн воды). В ходе ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 7 человек, травмировано 18 человек. Считаются пропавшими без вести 4 человека. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек”, - говорится в сообщении.

Информация относительно уничтожения и повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

"Для тушения привлечено 2 тыс. 296 человек и 216 единиц техники, из них от ГСЧС 472 мужчины личного состава и 122 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета МИ-8. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади”, - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Луганской области пожары локализовали, населенные пункты защищены.