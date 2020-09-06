Голова Луганської ОДА підтримав скасування виборів у окремих громадах області
Скасування місцевих виборів у восьми громадах Луганської області є обґрунтованим рішенням. Так, вибори не відбудуться у восьми громадах Сєверодонецького і Щастянського районів.
Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає RegioNews.
Якщо ви вважаєте, що у нас безпечно, сідайте за штурвал літака і гасіть пожежі! Я ризикувати життями людей не маю права", - заявив він.
Гайдай також нагадаємо, що раніше бойовики не надали гарантій безпеки, коли українська сторона планувала використовувати 2 літака ДСНС для гасіння пожеж в Смоляниново в липні. В цей же час, СБУ затримала диверсанта, який хотів підірвати цистерну з аміаком на "Азоті" і попередила ще низку терактів.
Не голова ВЦА приймає рішення щодо виборів. У ЦВК подаються документи на основі висновків, зроблених ГУНП, СБУ і командуванням ООС щодо безпекової ситуації на відповідній території", - додав Гайдай.
Нагадаємо, ЦВК повторно ухвалила рішення про неможливість проведення місцевих виборів у 18 окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей. Аналогічне рішення, прийняте ЦВК на початку серпня, викликало суспільний резонанс.