Голова Луганської ОДА підтримав скасування виборів у окремих громадах області

Гайдай вважає, що в області небезпечно для виборів

Гайдай вважає, що в області небезпечно для виборів

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Скасування місцевих виборів у восьми громадах Луганської області є обґрунтованим рішенням. Так, вибори не відбудуться у восьми громадах Сєверодонецького і Щастянського районів.

Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає RegioNews.

Якщо ви вважаєте, що у нас безпечно, сідайте за штурвал літака і гасіть пожежі! Я ризикувати життями людей не маю права", - заявив він.

Гайдай також нагадаємо, що раніше бойовики не надали гарантій безпеки, коли українська сторона планувала використовувати 2 літака ДСНС для гасіння пожеж в Смоляниново в липні. В цей же час, СБУ затримала диверсанта, який хотів підірвати цистерну з аміаком на "Азоті" і попередила ще низку терактів.

Не голова ВЦА приймає рішення щодо виборів. У ЦВК подаються документи на основі висновків, зроблених ГУНП, СБУ і командуванням ООС щодо безпекової ситуації на відповідній території", - додав Гайдай.

Нагадаємо, ЦВК повторно ухвалила рішення про неможливість проведення місцевих виборів у 18 окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей. Аналогічне рішення, прийняте ЦВК на початку серпня, викликало суспільний резонанс.