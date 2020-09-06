16:42  06 вересня
До пом'якшення карантину не готові більшість областей України
13:41  06 вересня
Голова Луганської ОДА підтримав скасування виборів у окремих громадах області
17:13  06 вересня
Бойовики порушили перемир'я: обстріляні позиції ООС, є поранений
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2020, 13:41 15

Голова Луганської ОДА підтримав скасування виборів у окремих громадах області

06 вересня 2020, 13:41 15
Читайте также на русском языке
Гайдай вважає, що в області небезпечно для виборів
Гайдай вважає, що в області небезпечно для виборів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Скасування місцевих виборів у восьми громадах Луганської області є обґрунтованим рішенням. Так, вибори не відбудуться у восьми громадах Сєверодонецького і Щастянського районів.

Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає RegioNews.

Якщо ви вважаєте, що у нас безпечно, сідайте за штурвал літака і гасіть пожежі! Я ризикувати життями людей не маю права", - заявив він.

Гайдай також нагадаємо, що раніше бойовики не надали гарантій безпеки, коли українська сторона планувала використовувати 2 літака ДСНС для гасіння пожеж в Смоляниново в липні. В цей же час, СБУ затримала диверсанта, який хотів підірвати цистерну з аміаком на "Азоті" і попередила ще низку терактів.

Не голова ВЦА приймає рішення щодо виборів. У ЦВК подаються документи на основі висновків, зроблених ГУНП, СБУ і командуванням ООС щодо безпекової ситуації на відповідній території", - додав Гайдай.

Нагадаємо, ЦВК повторно ухвалила рішення про неможливість проведення місцевих виборів у 18 окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей. Аналогічне рішення, прийняте ЦВК на початку серпня, викликало суспільний резонанс.

вибори бойовики ОДА Луганська область Гайдай Сергій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »