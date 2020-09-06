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Глава Луганской ОГА поддержал отмену выборов в отдельных громадах области
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06 сентября 2020, 13:41 10

Глава Луганской ОГА поддержал отмену выборов в отдельных громадах области

06 сентября 2020, 13:41 10
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Гайдай считает, что в области не безопасно для выборов
Гайдай считает, что в области не безопасно для выборов
Фото: Facebook
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Отмена местных выборов в восьми громадах Луганской области является обоснованным решением. Так, выборы не состоятся в восьми громадах Северодонецкого и Счастьенского районов.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает RegioNews.

Если вы считаете, что у нас безопасно, садитесь за штурвал самолета и тушите пожары! Я рисковать жизнями людей не имею права", - заявил он.

Гайдай также напомнимл, что ранее боевики не предоставили гарантий безопасности, когда украинская сторона планировала использовать 2 самолета ГСЧС для тушения пожаров в Смоляниново в июле. В это же время, СБУ задержала диверсанта, который хотел взорвать цистерну с аммиаком на "Азоте" и предупредила еще ряд терактов.

Не председатель ВЦА принимает решение по выборам. В ЦИК подаются документы на основе выводов, сделанных ГУНП, СБУ и командованием ООС относительно ситуации безопасности на соответствующей территории", - добавил Гайдай.

Напомним, ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Аналогичное решение, принятое ЦИК в начале августа, вызвало общественный резонанс.

выборы боевики ОГА Луганская область Гайдай Сергей
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