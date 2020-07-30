Стало відомо, коли відкриють два нових КПВВ на Луганщині

Частина робіт вже стартувала

Частина робіт вже стартувала

Фото: з відкритих джерел

Нові пункти пропуску в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області планують відкрити протягом наступних чотирьох місяців.

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Наголошується, що на пунктах пропуску планують створити сервісні центри для обслуговування громадян з непідконтрольних територій.

За словами чиновника, на підконтрольній уряду території поблизу міста Золоте вже побудовано комплекс споруд для пропуску та сервісного обслуговування громадян. Щодо КПВВ поблизу міста Щастя робоча група повинна найближчим часом визначити місця облаштування режимної та сервісної території.

Замлинський зазначив, що там передбачено відкрити аптечний пункт, мобільний ЦНАП, юридичну приймальню та інші об'єкти для обслуговування громадян.

Нагадаємо, на Донбасі під час повного перемир'я бойовики порушують режим "тиші", за останню добу здійснили один провокаційний обстріл.