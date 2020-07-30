Стало известно, когда откроют два новых КПВВ на Луганщине
Новые пункты пропуска в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области планируют открыть в течение следующих четырех месяцев.
Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что на пунктах пропуска планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий.
По словам чиновника, на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже построено комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. По КПВВ вблизи города Счастье рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.
Замлинский отметил, что там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.
Напомним, на Донбассе во время полного перемирия боевики нарушают режим "тишины", за последние сутки совершили один провокационный обстрел.