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Перемирие на Донбассе: боевики вновь совершили провокационный обстрел
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30 июля 2020, 10:06 2

Стало известно, когда откроют два новых КПВВ на Луганщине

30 июля 2020, 10:06 2
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Часть работ уже стартовала 
Часть работ уже стартовала 
Фото: из открытых источников
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Новые пункты пропуска в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области планируют открыть в течение следующих четырех месяцев. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что на пунктах пропуска планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий.

По словам чиновника, на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже построено комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. По КПВВ вблизи города Счастье рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.

Замлинский отметил, что там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.

Напомним, на Донбассе во время полного перемирия боевики нарушают режим "тишины", за последние сутки совершили один провокационный обстрел.

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