Главу Лисичанской ВГА должны назначить в течение двух недель – глава ЛОВГА Гайдай

Фамилии вероятных кандидатов на должность пока не называют

Фамилии вероятных кандидатов на должность пока не называют

Фото из открытых источников

Власти планируют в ближайшее время представить план развития Лисичанска на краткосрочный и долгосрочный периоды.

Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает RegioNews со ссылкой на "ОстроВ". По словам Гайдая, Командующий ООС должен в течение двух недель утвердить кандидатуру главы Лисичанской ВГА для качественной работы новосозданной администрации. Однако, никаких фамилий вероятных кандидатов на должность главы ВГА Сергей Гайдай не назвал. Напомним, вчера, 27 июля, военно-гражданская администрация введена в Лисичанске Луганской области. Сегодня, 28 июля, в Северодонецке Луганской области также создана военно-гражданская администрация.

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