17:51  28 июля
Анатолий Шарий распустил представительство своей партии в Днепре
10:49  28 июля
Минздрав разрешит работу детских лагерей с 1 августа, но не во всех регионах
08:19  28 июля
Перемирие на Донбассе: за сутки боевики трижды открывали огонь
UA | RU
UA | RU
28 июля 2020, 16:08 3

Главу Лисичанской ВГА должны назначить в течение двух недель – глава ЛОВГА Гайдай

28 июля 2020, 16:08 3
Читайте також українською мовою
Фамилии вероятных кандидатов на должность пока не называют
Фамилии вероятных кандидатов на должность пока не называют
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Власти планируют в ближайшее время представить план развития Лисичанска на краткосрочный и долгосрочный периоды.

Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает RegioNews со ссылкой на "ОстроВ".

По словам Гайдая, Командующий ООС должен в течение двух недель утвердить кандидатуру главы Лисичанской ВГА для качественной работы новосозданной администрации. Однако, никаких фамилий вероятных кандидатов на должность главы ВГА Сергей Гайдай не назвал.

Напомним, вчера, 27 июля, военно-гражданская администрация введена в Лисичанске Луганской области.

Сегодня, 28 июля, в Северодонецке Луганской области также создана военно-гражданская администрация.

назначение Луганщина президент Луганская область Лисичанск глава
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Северодонецке создана военно-гражданская администрация
28 июля 2020, 15:50
Дело Балоня: ВАКС обязал НАБУ вернуть подозреваемому часть арестованного иммущества
28 июля 2020, 15:24
Луганщина против проведения местных выборов в прифронтовой зоне - глава ОГА Гайдай
28 июля 2020, 14:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »