Спалахнув дах: у Києві горіла новобудова
У Святошинському районі столиці горіла багатоповерхова новобудова. Будинок не житловий, його ще не здали в експлуатацію.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
На місце виклику виїхали рятувальники, які по прибуттю встановили, що пожежа виникла на покрівлі 6-поверхової новобудови. Повідомляється, що горіло рубероїдне покриття покрівлі та утеплювач", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники відзначили, що складність гасіння пожежі полягала в тому, що для безперервної подачі води, рятувальникам доводилося прокладати магістральну лінію довжиною приблизно 700-800 метрів, а також робити підвоз води.
Інформації про постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві через виток газу і пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки.