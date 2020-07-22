Спалахнув дах: у Києві горіла новобудова

Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів

Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів

Фото: ДСНС

У Святошинському районі столиці горіла багатоповерхова новобудова. Будинок не житловий, його ще не здали в експлуатацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

На місце виклику виїхали рятувальники, які по прибуттю встановили, що пожежа виникла на покрівлі 6-поверхової новобудови. Повідомляється, що горіло рубероїдне покриття покрівлі та утеплювач", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники відзначили, що складність гасіння пожежі полягала в тому, що для безперервної подачі води, рятувальникам доводилося прокладати магістральну лінію довжиною приблизно 700-800 метрів, а також робити підвоз води.

Інформації про постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві через виток газу і пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки.