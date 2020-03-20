Жінка намагалась вивезти з "ДНР" два мільйони гривень

Правоохоронні органи ООС попередили незаконну спробу перевезення готівки через КПВВ в Донецькій області

Фото: ООС

Правоохоронні органи ООС попередили незаконну спробу перевезення готівки через КПВВ в Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Днями, на КПВВ "Мар`їнка" правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ 21061, який рухався з тимчасово окупованих територій до міста Курахове Донецької області. У пасажирки виявили та вилучили понад 2 мільйони гривень, що були приховані під одягом.

Стосовно жінки складено протокол про адміністративне правопорушення згідно чинного законодавства.