Жінка намагалась вивезти з "ДНР" два мільйони гривень
Правоохоронні органи ООС попередили незаконну спробу перевезення готівки через КПВВ в Донецькій області
Правоохоронні органи ООС попередили незаконну спробу перевезення готівки через КПВВ в Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Днями, на КПВВ "Мар`їнка" правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ 21061, який рухався з тимчасово окупованих територій до міста Курахове Донецької області. У пасажирки виявили та вилучили понад 2 мільйони гривень, що були приховані під одягом.
Стосовно жінки складено протокол про адміністративне правопорушення згідно чинного законодавства.
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