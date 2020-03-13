В Луганській області зафіксована перша підозра на коронавірус

В Луганській області перший випадок підозри на COVID-19 зафіксовано в Сєвєродонецьку

В Луганській області перший випадок підозри на COVID-19 зафіксовано в Сєвєродонецьку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації. За інформацією джерела, людина ізольована, перебуває під наглядом лікарів, її стан задовільний. "Визначені всі контактні, вони знаходяться у самоізоляції під медико-санітарним наглядом”, - додали в Департаменті.

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