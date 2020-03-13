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13 березня 2020, 18:42 6

В Луганській області зафіксована перша підозра на коронавірус

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13 березня 2020, 18:42 6
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В Луганській області перший випадок підозри на COVID-19 зафіксовано в Сєвєродонецьку
В Луганській області перший випадок підозри на COVID-19 зафіксовано в Сєвєродонецьку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації.

За інформацією джерела, людина ізольована, перебуває під наглядом лікарів, її стан задовільний.

"Визначені всі контактні, вони знаходяться у самоізоляції під медико-санітарним наглядом”, - додали в Департаменті.


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