В Луганской области на блокпосту задержали микроавтобус с арсеналом оружия

Правоохранители пресекли попытку вывоза оружия и боеприпасов из Луганской области

Фото: Национальная полиция

Правоохранители пресекли попытку вывоза оружия и боеприпасов из Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 12 марта на блокпосту "Лисичанск-Бахмут" во время проверки автомобиля "Volkswagen Transporter" правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

В микроавтобусе находились четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.

Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.