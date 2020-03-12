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12 марта 2020, 14:33 4

В Луганской области на блокпосту задержали микроавтобус с арсеналом оружия

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12 марта 2020, 14:33 4
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Правоохранители пресекли попытку вывоза оружия и боеприпасов из Луганской области
Фото: Национальная полиция
Правоохранители пресекли попытку вывоза оружия и боеприпасов из Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 12 марта на блокпосту "Лисичанск-Бахмут" во время проверки автомобиля "Volkswagen Transporter" правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

В микроавтобусе находились четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи.

Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.


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