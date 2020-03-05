Російські окупаційні війська влаштували черговий теракт проти народу України

Днями бойовики вели вогонь на ураження зі ствольної артилерії калібру 122 мм по позиціям підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новоселівки. Внаслідок розривів уламками від снарядів було пошкоджено газопровід

Фото: ООС

Днями бойовики вели вогонь на ураження зі ствольної артилерії калібру 122 мм по позиціям підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новоселівки. Внаслідок розривів уламками від снарядів було пошкоджено газопровід

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції об’єднаних сил.

Обстріли здійснювалися збройними формуваннями російської федерації з окупованої Горлівки.

Снаряди не влучили по позиціям українських захисників та не потрапили у житлові будинки цивільного населення, які знаходяться зовсім поруч від місця падіння.

Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік від Новоселівки, що призвело до виникнення вогняного факелу заввишки декілька метрів. Рятувальні служби ліквідували вогняний стовп та уникнули масштабної пожежі.

Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження. Під загрозою припинення газопостачання знаходяться мирні мешканці.