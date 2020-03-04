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04 березня 2020, 19:06 3

Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено чотирьох українських військових

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04 березня 2020, 19:06 3
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Упродовж 4 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів обстріляли позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
Фото: ООС
Упродовж 4 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів обстріляли позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Поруч з Кримським бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм; поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни; в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

Від початку доби 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 березня в Луганській області внаслідок обстрілів отримав важке поранення український воїн.


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