Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено чотирьох українських військових
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Поруч з Кримським бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм; поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни; в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.
Від початку доби 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 березня в Луганській області внаслідок обстрілів отримав важке поранення український воїн.
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