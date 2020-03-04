СБУ затримала колишнього солдата ВСУ, завербованого російською розвідкою в "ЛНР"

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на кордоні керівника агентурної мережі Генштабу збройних сил РФ - українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України

Фото: Служба безпеки України

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на кордоні керівника агентурної мережі Генштабу збройних сил РФ - українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисник планував виїзд в Росію для звіту перед кураторами про виконання розвідувальних завдань.

Контррозвідники встановили, що колишній український солдат був завербований кадровим російським військовим при виїзді на тимчасово окуповану територію Луганської області. Далі зловмисник збирав і передавав росіянам інформацію про військові об'єкти Збройних Сил України, що дислокуються на Волині.

Потім, за завданням куратора, людина привернула до виконання розвідувальних завдань ще трьох проросійськи налаштованих жителів регіону. Зловмисники мали можливість збирати актуальні відомості про обороноздатність і бойову готовність військових об'єктів, місця дислокації військової техніки і розташування складів ракетно-артилерійського озброєння.

Спільники також передавали інформацію про учасників АТО/ООС на сході України. Наразі слідчими СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області проводяться обшуки будинків членів агентурної мережі.

Вирішується питання про повідомлення ним підозри у вчиненні державної зради.