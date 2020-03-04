СБУ задержала бывшего солдата ВСУ, завербованного российской разведкой в "ЛНР"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач.
Контрразведчики установили, что бывший украинский солдат был завербован кадровым российским военным при выезде на временно оккупированную территорию Луганской области. Далее злоумышленник собирал и передавал россиянам информацию о военных объектах Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Волыни.
Затем, по заданию куратора, человек привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона. Злоумышленники имели возможность собирать актуальные сведения по обороноспособности и боевой готовности военных объектов, местах дислокации военной техники и расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения.
Сообщники также передавали информацию об участниках АТО/ООС на востоке Украины. Сейчас следователями СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся обыски домов членов агентурной сети.
Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении государственной измены.
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