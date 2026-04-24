Оголосили ім'я нового "Холостяка": це відомий спортсмен з Дніпра

Канал СТБ назвав ім'я нового "Холостяка". Заявки на участь в шоу вже почали приймати

СТБ офіційно оголосив прийом анкет від потенційних учасниць 15-сезону шоу. Новим "Холостяком" став В'ячеслав Кравцов. Фанати спорту добре знають його з баскетбольної команди "Дніпро".

Спортивні успіхи Кравцова

Спортсмен грав у "Дніпрі" з 2020 по 2022 рік. Сьогодні йому 38 років. За його плечима блискуча кар'єра в НБА (виступав за "Детройт Пістонс" та "Фінікс Санс"), досвід у топових клубах Іспанії, Туреччини та Китаю. У складі Національної збірної України він утримує рекорди за кількістю проведених матчів та набраних очок.

Останнім часом спортсмен став більше акцентувати увагу на бізнесі. Він займається морською логістикою та виховує 5-річну доньку.

"Я – Слава Кравцов, мені 38 років. Я – професійний баскетболіст. Я – холостяк", – представився новий герой шоу.

Нагадаємо, у минулому сезоні героєм "Холостяка" був актор Тарас Цимбалюк. Уже після проєкту відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.