13:55  24 квітня
У Дніпрі ракета-перехоплювач влетіла у легковик
11:06  24 квітня
У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
08:57  24 квітня
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2026, 21:25

Оголосили ім'я нового "Холостяка": це відомий спортсмен з Дніпра

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Канал СТБ назвав ім'я нового "Холостяка". Заявки на участь в шоу вже почали приймати

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

СТБ офіційно оголосив прийом анкет від потенційних учасниць 15-сезону шоу. Новим "Холостяком" став В'ячеслав Кравцов. Фанати спорту добре знають його з баскетбольної команди "Дніпро".

Спортивні успіхи Кравцова

Спортсмен грав у "Дніпрі" з 2020 по 2022 рік. Сьогодні йому 38 років. За його плечима блискуча кар'єра в НБА (виступав за "Детройт Пістонс" та "Фінікс Санс"), досвід у топових клубах Іспанії, Туреччини та Китаю. У складі Національної збірної України він утримує рекорди за кількістю проведених матчів та набраних очок.

Останнім часом спортсмен став більше акцентувати увагу на бізнесі. Він займається морською логістикою та виховує 5-річну доньку.

"Я – Слава Кравцов, мені 38 років. Я – професійний баскетболіст. Я – холостяк", – представився новий герой шоу.

Нагадаємо, у минулому сезоні героєм "Холостяка" був актор Тарас Цимбалюк. Уже після проєкту відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Холостяк шоу-бизнес
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Російські війська майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини
24 квітня 2026, 22:30
Прикордонники показаи, як нищили російських "ждунів" (ВІДЕО)
24 квітня 2026, 21:55
На Запоріжжі росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину
24 квітня 2026, 21:54
На Сумщині викрили чоловіка, який ґвалтував 13-річну дівчинку
24 квітня 2026, 21:31
В Одесі винесли вирок агенту ФСБ, який "наводив" російські ракети на порти
24 квітня 2026, 20:59
На Луганщині українські військові знищили командний пункт росіян: у ворога є 200-ті
24 квітня 2026, 20:55
На Хмельниччині чоловік ґвалтував 9-річну падчкерку, доки її матері не було вдома
24 квітня 2026, 20:35
У столиці викрили схему "липової" опіки за тисячі доларів
24 квітня 2026, 20:10
З’явилось відео моменту падіння жінки в яму на Оболоні
24 квітня 2026, 19:51
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »