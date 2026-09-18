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18 вересня 2026, 17:30

На Херсонщині викрили колаборантку, яка проводила псевдореферендум і планувала втечу

18 вересня 2026, 17:30
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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60-річній жительці Новорайська на Херсонщині повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, під час окупації вона була секретарем незаконної "виборчої комісії" та брала участь в організації псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії. Після деокупації жінка переховувалася від слідства та, за версією правоохоронців, готувалася виїхати за кордон.

За даними слідства, у вересні 2022 року, коли село перебувало під окупацією, жінка почала співпрацювати з представниками окупаційної влади. Вона стала секретарем незаконної дільничної "виборчої комісії".

Упродовж 23–27 вересня 2022 року підозрювана разом з іншими учасниками псевдореферендуму організовувала та проводила незаконне "голосування" щодо приєднання Херсонської області до Росії.

Зокрема, жінка, за даними слідства, обходила будинки місцевих жителів у супроводі російських військових. Вона агітувала людей брати участь у псевдореферендумі та забезпечувала проведення "голосування" із використанням бюлетенів і прозорих скриньок із російською символікою.

Після деокупації жінка, усвідомлюючи свої дії, почала переховуватися від слідства. Правоохоронці встановили, що вона придбала авіаквитки та готувалася виїхати за межі України.

Її місцеперебування встановили правоохоронці. Жінку затримали на території Дніпропетровської області в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Бериславської окружної прокуратур їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Енергодарі Запорізької області правоохоронці повідомили про підозру місцевій жительці, яка, за даними слідства, допомагала окупаційній владі організовувати незаконні вибори на тимчасово окупованій території.

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