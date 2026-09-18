На Тернопільщині судитимуть матір та сімейного лікаря через смерть малолітньої дитини

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Тернопільщині 46-річній матері та сімейному лікарю повідомили про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті малолітнього хлопчика

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, дитина тривалий час не отримувала належного медичного нагляду, через що генетичне захворювання не діагностували вчасно.

Хлопчик народився наприкінці травня 2021 року. За даними слідства, з липня 2021 року до березня 2023 року його мати не зверталася по необхідну медичну допомогу та не приводила дитину на профілактичні огляди, попри наявні проблеми зі здоров’ям.

Водночас мати уклала декларацію із сімейним лікарем щодо медичного обслуговування сина.

Як встановило слідство, лікар жодного разу особисто не оглянув хлопчика. Медичну документацію він заповнював дистанційно, вносячи відомості зі слів батьків під час телефонних розмов.

Через відсутність належного медичного нагляду генетичну патологію у дитини своєчасно не діагностували.

Згодом хлопчик помер. За висновками слідства, своєчасне виявлення захворювання, належне лікування та медичний нагляд могли запобігти смерті дитини.

Керівник Кременецької окружної прокуратури повідомив матері про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Сімейному лікарю повідомили про підозру за частиною 2 статті 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Нагадаємо, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області 5-річний хлопчик помер після поранення кулею з пневматичної зброї. Поліція затримала 30-річного співмешканця матері дитини, якого вважають причетним до смерті хлопчика, а також його 28-річну матір.