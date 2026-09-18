Третій армійський корпус вибив з фронту елітний російський підрозділ БПЛА "Рубікон"

Фото: Третій армійський корпус

Бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції "Вівальді" завдали втрат російському підрозділу БПЛА "Рубікон"

Про це Третій армійський корпус повідомив у коментарі для "Української правди", передає RegioNews .

За твердженням українських військових, через втрати російське командування було змушене відвести підрозділ з Лимансько-Борівського напрямку.

"Бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції "Вівальді" завдали втрат елітному російському підрозділу БПЛА. Командування противника було змушене зняти "Рубікон" з Лимансько-Борівського напрямку", — заявили у корпусі.

За словами військових, українські бійці вивели з ладу систему управління російського підрозділу, зокрема знищили його логістику, склади боєприпасів та точки зльоту дронів. Також, за твердженням Третього армійського корпусу, втрат зазнали новостворені підрозділи та досвідчені оператори БПЛА.

"Бійці Трійки вивели з ладу систему управління "Рубікона": знищили його логістику, склади боєприпасів, точки зльоту дронів, новостворені підрозділи, а також досвідчених операторів БПЛА. Росіяни втратили змогу швидко поповнювати підрозділ ресурсами й підготовленим особовим складом. Втрачаючи особовий склад і техніку та не маючи змоги розгорнутися через українські РЕБ і ППО, ворог почав залишати позиції, кидаючи майно. Щоб зберегти те, що лишилося від підрозділу, російське командування вирішило перекинути "Рубікон" на інший напрямок", — повідомили у Третьому армійському корпусі.

У корпусі зазначили, що спочатку Росія перекинула "Рубікон" на Лимансько-Борівський напрямок як пріоритетний.

"Рубікон" — військовий центр перспективних безпілотних систем у складі Збройних сил РФ, який спеціалізується на застосуванні ударних, FPV- та розвідувальних дронів.

Нагадаємо, що Третій армійський корпус ЗСУ підтвердив проведення наступальної операції на півночі Донецької області.