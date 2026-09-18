Бензин в Україні став ще дорожчим: що відбувається на АЗС
В Україні через ситуацію на Близькому Сході та інші фактори ціни на бензин лишаються нестабільними. За останні дні цінники на АЗС знову стали "більшими"
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 18 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 92,64 гривні за літр (+0,23 гривні);
- бензин А-95 – 88,99 гривні за літр (+0,67 гривні);
- бензин А-92 – 84,26 гривні за літр (+1,63 гривні);
- дизпальне – 98,68 гривні за літр (+0,44 гривні);
- автогаз – 44,09 гривні за літр (+0,03 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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