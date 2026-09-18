Окупанти понад 30 разів за день атакували Дніпропетровщину

Фото: ДСНС

Російські війська 18 вересня понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів постраждав 49-річний чоловік — його госпіталізували у стані середньої тяжкості

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, а також інфраструктура.

На Криворіжжі російські війська били по Грушівській та Зеленодольській громадах. Там пошкоджені приватний будинок і магазин.

У Синельниківському районі ворог атакував Васильківську громаду. Через обстріл виникла пожежа. Також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобіль.

Нагадаємо, що удень 18 вересня російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, більшість із них отримали уламкові поранення.