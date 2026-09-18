19:43  18 вересня
На Тернопільщині судитимуть матір та сімейного лікаря через смерть малолітньої дитини
18:55  18 вересня
На Київщині на вивезенні листя з територій навчальних закладів "зникли" 700 тисяч
17:30  18 вересня
На Херсонщині викрили колаборантку, яка проводила псевдореферендум і планувала втечу
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2026, 22:48

Окупанти понад 30 разів за день атакували Дніпропетровщину

18 вересня 2026, 22:48
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Російські війська 18 вересня понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів постраждав 49-річний чоловік — його госпіталізували у стані середньої тяжкості

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, а також інфраструктура.

На Криворіжжі російські війська били по Грушівській та Зеленодольській громадах. Там пошкоджені приватний будинок і магазин.

У Синельниківському районі ворог атакував Васильківську громаду. Через обстріл виникла пожежа. Також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобіль.

Нагадаємо, що удень 18 вересня російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, більшість із них отримали уламкові поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти росіяни Дніпропетровська область атака
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Прикарпатті чоловік кидав каміння в авто військових ТЦК
18 вересня 2026, 22:55
На Прикарпатті чоловік виштовхав військового ТЦК з шиномонтажу
18 вересня 2026, 22:40
На Львівщині чоловік кинув гранату у військового
18 вересня 2026, 22:20
Третій армійський корпус вибив з фронту елітний російський підрозділ БПЛА "Рубікон"
18 вересня 2026, 22:06
На Херсонщині через російські обстріли та удари БпЛА постраждали троє мирних жителів
18 вересня 2026, 21:54
Чи буде дефіцит через удари по АЗС
18 вересня 2026, 21:30
У Нацгвардії створять Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства
18 вересня 2026, 21:19
Вибух біля ТЦК: на Львівщині затримали терористів
18 вересня 2026, 21:15
Несподівані сусіди: у Запоріжжі на балконі житлового будинку виявили колонію з 250 кажанів
18 вересня 2026, 20:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »