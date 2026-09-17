Українські військові показали, як накрили вогнем укриття росіян
Українські захисники продовжують нищити ворога на різних напрямках. Військові показали, як вони атакували укриття ворога
Такими кадрами поділився Зведений підрозділ ДПД НПУ "Стрілецькі", передає RegioNews.
На кадрах можна побачити, як українські військові за допомогою дронів атакують ворожі укриття, бліндажі та місця зосередження.
"Ефективне використання FPV-дронів — результат точності, професійності та злагодженої роботи розрахунків. Це допомагає завдавати противнику втрат і послаблювати його бойові можливості", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Ворожі обстріли Дніпропетровщини: троє загиблих та п'ятеро поранених за добу
17 вересня 2026, 22:58У Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль швидкої допомоги: поранено двох медиків
17 вересня 2026, 22:08У Києві виконали 80% заходів із підготовки до наступного опалювального сезону
17 вересня 2026, 21:51Дизель у світі на історичних максимумах. А що по бензину?
17 вересня 2026, 21:25У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус: п'ятеро поранених
17 вересня 2026, 21:20Отримай гроші за підписку: українців попередили про скам у Telegram
17 вересня 2026, 20:55В Івано-Франківську невідомі розмалювали автомобіль місцевого активіста
17 вересня 2026, 20:46Росіяни накрили вогнем Київщину: серед поранених дитина
17 вересня 2026, 20:20Російські війська обстріляли Херсонщину: загинув чоловік на мопеді, є поранені
17 вересня 2026, 20:03
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні