14:05  17 вересня
На Житомирщині чоловік із сокирою накинувся на вітчима
09:51  17 вересня
Чотири дні в лісі: на Житомирщині знайшли живою жінку, яка пішла по гриби
08:11  17 вересня
В Умані під час Рош га-Шана знайшли тіло 45-річного хасида
UA | RU
UA | RU
Сергій Куюн директор "Консалтингової групи А-95" info@regionews.ua
17 вересня 2026, 21:25

Дизель у світі на історичних максимумах. А що по бензину?

17 вересня 2026, 21:25
Читайте также на русском языке
Вчора я відзначив історичний момент, а саме рекорд цін на дизпальне у світі – $1644/т. Ці фантастичні цифри світ побачив цього тижня. Саме тому цінники на українських АЗС впритул підійшли до такої ж рекордної позначки у 100 грн/л.
Вчора я відзначив історичний момент, а саме рекорд цін на дизпальне у світі – $1644/т. Ці фантастичні цифри світ побачив цього тижня. Саме тому цінники на українських АЗС впритул підійшли до такої ж рекордної позначки у 100 грн/л.
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В коментарях питають, а що по бензину? Доповідаю.

Цього тижня, а саме позавчора, бензин також встановив історичний ціновий рекорд – $1377 за тонну. Звідси і перетин цього тижня позначки у 90 грн/л.

Зверніть увагу на різницю цін з дизпальним – майже $300/т, тоді як до війни в Ірані вона не перевищувала $50, а переважно складала $10-20/т. Та й на наших колонка вона була майже однакова. Це ілюструє саме "дизельну" проблематику поточної кризи, оскільки це найбільш затребуваний продукт і саме його багато йшло з Перської затоки і раші. У 2023 році Європа відмовилася від імпорту російського дизелю, зробивши ставку зокрема й на Близький Схід, але це працювало до "геніального" плану від Трампа під назвою "Епічна лють" – військової кампанії США проти Ірану. Після цього світ отримав ціновий шок, від якого ще має оговтатися.

Я нагадаю, що 95% "світлих" нафтопродуктів — бензину і дизпального — ми імпортуємо, тобто купуємо на світовому ринку. І відповідно по світових цінах. До них ще додаються премія закордонних постачальників, зовнішня та внутрішня логістика. Тобто Україна імпортує пальне разом із ціною. За такою ж ціною купують пальне і європейці. Ринок один, а зарплати, на жаль, у нас трохи різні.

Загалом "паливна" криза накрила весь світ і Європу зі Штатами зокрема. У Франції нестача пального на АЗС, в Німеччині ціна перевищила 2,5 євро за літр, в Штатах дизель деінде завалився за $8 за галон.

Перспектива така ж туманна, як і майбутній перебіг подій на Близькому Сході. Сьогодні котирування трохи присіли, можливо, на цих рівнях ситуація застабілізується. Бо світова економіка таких цін не вивезе, і це має вмикнути механізми, які зупинять цей зліт.

P.S. На фото ціна на стелі німецької АЗС позавчора об 11.59 та 12.00. 25-30 євроцентів або на 13-15 грн/л!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бензин паливо економіка
 
Підписуйтесь на RegioNews
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Ворожі обстріли Дніпропетровщини: троє загиблих та п'ятеро поранених за добу
17 вересня 2026, 22:58
Українські військові показали, як накрили вогнем укриття росіян
17 вересня 2026, 22:40
У Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль швидкої допомоги: поранено двох медиків
17 вересня 2026, 22:08
У Києві виконали 80% заходів із підготовки до наступного опалювального сезону
17 вересня 2026, 21:51
У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус: п'ятеро поранених
17 вересня 2026, 21:20
Отримай гроші за підписку: українців попередили про скам у Telegram
17 вересня 2026, 20:55
В Івано-Франківську невідомі розмалювали автомобіль місцевого активіста
17 вересня 2026, 20:46
Росіяни накрили вогнем Київщину: серед поранених дитина
17 вересня 2026, 20:20
Російські війська обстріляли Херсонщину: загинув чоловік на мопеді, є поранені
17 вересня 2026, 20:03
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Микола Княжицький
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »