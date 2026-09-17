Дизель у світі на історичних максимумах. А що по бензину?

Вчора я відзначив історичний момент, а саме рекорд цін на дизпальне у світі – $1644/т. Ці фантастичні цифри світ побачив цього тижня. Саме тому цінники на українських АЗС впритул підійшли до такої ж рекордної позначки у 100 грн/л.

Вчора я відзначив історичний момент, а саме рекорд цін на дизпальне у світі – $1644/т. Ці фантастичні цифри світ побачив цього тижня. Саме тому цінники на українських АЗС впритул підійшли до такої ж рекордної позначки у 100 грн/л.

Фото з відкритих джерел

В коментарях питають, а що по бензину? Доповідаю.

Цього тижня, а саме позавчора, бензин також встановив історичний ціновий рекорд – $1377 за тонну. Звідси і перетин цього тижня позначки у 90 грн/л.

Зверніть увагу на різницю цін з дизпальним – майже $300/т, тоді як до війни в Ірані вона не перевищувала $50, а переважно складала $10-20/т. Та й на наших колонка вона була майже однакова. Це ілюструє саме "дизельну" проблематику поточної кризи, оскільки це найбільш затребуваний продукт і саме його багато йшло з Перської затоки і раші. У 2023 році Європа відмовилася від імпорту російського дизелю, зробивши ставку зокрема й на Близький Схід, але це працювало до "геніального" плану від Трампа під назвою "Епічна лють" – військової кампанії США проти Ірану. Після цього світ отримав ціновий шок, від якого ще має оговтатися.

Я нагадаю, що 95% "світлих" нафтопродуктів — бензину і дизпального — ми імпортуємо, тобто купуємо на світовому ринку. І відповідно по світових цінах. До них ще додаються премія закордонних постачальників, зовнішня та внутрішня логістика. Тобто Україна імпортує пальне разом із ціною. За такою ж ціною купують пальне і європейці. Ринок один, а зарплати, на жаль, у нас трохи різні.

Загалом "паливна" криза накрила весь світ і Європу зі Штатами зокрема. У Франції нестача пального на АЗС, в Німеччині ціна перевищила 2,5 євро за літр, в Штатах дизель деінде завалився за $8 за галон.

Перспектива така ж туманна, як і майбутній перебіг подій на Близькому Сході. Сьогодні котирування трохи присіли, можливо, на цих рівнях ситуація застабілізується. Бо світова економіка таких цін не вивезе, і це має вмикнути механізми, які зупинять цей зліт.

P.S. На фото ціна на стелі німецької АЗС позавчора об 11.59 та 12.00. 25-30 євроцентів або на 13-15 грн/л!