У Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль швидкої допомоги: поранено двох медиків
У Запоріжжі російські війська атакували автомобіль швидкої допомоги FPV-дроном. Внаслідок удару поранені двоє медичних працівників — фельдшер та водій
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
За його словами, російський безпілотник поцілив в автомобіль швидкої допомоги, коли медики поспішали на виклик.
"Ворог атакував тих, хто щодня рятує життя", — написав Семікін.
Унаслідок удару поранення отримали фельдшер та водій швидкої допомоги.
Нагадаємо, що 17 вересня росіяни атакували Запорізьку область керованими авіабомбами.
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