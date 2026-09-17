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17 вересня 2026, 22:08

У Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль швидкої допомоги: поранено двох медиків

17 вересня 2026, 22:08
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Фото ілюстративне: МОЗ
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У Запоріжжі російські війська атакували автомобіль швидкої допомоги FPV-дроном. Внаслідок удару поранені двоє медичних працівників — фельдшер та водій

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

За його словами, російський безпілотник поцілив в автомобіль швидкої допомоги, коли медики поспішали на виклик.

"Ворог атакував тих, хто щодня рятує життя", — написав Семікін.

Унаслідок удару поранення отримали фельдшер та водій швидкої допомоги.

Нагадаємо, що 17 вересня росіяни атакували Запорізьку область керованими авіабомбами.

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