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17 вересня 2026, 22:58

Ворожі обстріли Дніпропетровщини: троє загиблих та п'ятеро поранених за добу

17 вересня 2026, 22:58
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Фото: ДСНС
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Російські війська протягом дня понад 40 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Для ударів російські військові застосовували безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

У Нікопольському районі під атакою опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мозолевська громади. Пошкоджені приватний будинок, вантажні автомобілі та інфраструктура.

Поранень зазнали четверо чоловіків. Троє з них — 58, 28 та 41 року — госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 45-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Кам’янському районі російські війська атакували Божедарівську, Верхівцевську та П’ятихатську громади. Там виникли пожежі, загинули троє людей. Ще один, 60-річний чоловік, отримав поранення. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Криворізькому районі російська армія вдарила по Софіївській громаді. Там пошкоджена інфраструктура.

У Павлоградському районі війська РФ атакували Миколаївську громаду, внаслідок чого виникла пожежа.

У Синельниківському районі під ударом опинилися Покровська та Миколаївська громади.

Нагадаємо, що у ніч на 17 вересня російські війська атакували Дніпропетровську область, скерувавши на два райони безпілотники та авіабомбу.

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