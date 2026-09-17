Ворожі обстріли Дніпропетровщини: троє загиблих та п'ятеро поранених за добу

Фото: ДСНС

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для ударів російські військові застосовували безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

У Нікопольському районі під атакою опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мозолевська громади. Пошкоджені приватний будинок, вантажні автомобілі та інфраструктура.

Поранень зазнали четверо чоловіків. Троє з них — 58, 28 та 41 року — госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 45-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Кам’янському районі російські війська атакували Божедарівську, Верхівцевську та П’ятихатську громади. Там виникли пожежі, загинули троє людей. Ще один, 60-річний чоловік, отримав поранення. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Криворізькому районі російська армія вдарила по Софіївській громаді. Там пошкоджена інфраструктура.

У Павлоградському районі війська РФ атакували Миколаївську громаду, внаслідок чого виникла пожежа.

У Синельниківському районі під ударом опинилися Покровська та Миколаївська громади.

Нагадаємо, що у ніч на 17 вересня російські війська атакували Дніпропетровську область, скерувавши на два райони безпілотники та авіабомбу.