Українські військові накрили вогнем російські гармати та танк
Українські військові показали нові кадри з фронту. На відео можна побачити, як дрони нищать російську військову техніку
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бригади "Гарт", яка виконує завдання на Південно-Слобожанському напрямку. Українські безпілотники атакували російські гармати, танк, самохідна артилерійська установка, а також логістичні транспортні засоби та засоби зв’язку.
"Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, зокрема стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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