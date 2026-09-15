На Сумщині змінюють час комендантської години: чого чекати з наступного дня

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На Сумщині з 16 вересня комендантська година знову триватиме п’ять годин — з 00:00 до 05:00

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews .

Відповідне рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації.

"На Сумщині відзавтра комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Відповідне рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації", — повідомив Олег Григоров.

В ОВА нагадали, що на початку літа тривалість комендантської години в області тимчасово скоротили до 04:00. Додаткову ранкову годину тоді дозволили на визначений період на прохання аграріїв, яким вона була необхідна для проведення сезонних польових робіт.

Термін дії цього рішення завершується, тому від 16 вересня комендантська година повертається до режиму з 00:00 до 05:00.

В ОВА закликають жителів врахувати зміну режиму під час планування поїздок і роботи.

Нагадаємо, що рада оборони Києва ухвалила рішення про зміну тривалості комендантської години. Таким чином громадський транспорт працюватиме на годину довше.