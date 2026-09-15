Подорожчання не зупиняється: на АЗС знову зросли цінники на бензин
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Останні тижні вартість пального безупинно зростає
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 15 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 90,11 гривні за літр (+1,23 гривні);
- бензин А-95 – 86,17 гривні за літр (+1,16 гривні);
- бензин А-92 – 81,67 гривні за літр (+1,08 гривні);
- дизпальне – 97,06 гривні за літр (+1,12 гривні);
- автогаз – 43,66 гривні за літр (+0,15 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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