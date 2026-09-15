Проїзд в електричках змінюється: які нові тарифи в Укрзалізниці
В Укрзалізниці повідомили про перехід на нову систему тарифів у приміських поїздаї. Тепер будуть діяти шість тарифних зон за фіксованою ціною
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Тарифна сітка в приміських поїздах тепер виглядатиме так:
- до 50 кілометрів – 30 гривень;
- 51 – 90 кілометрів – 55 гривень;
- 91 – 130 кілометрів – 75 гривень;
- 131 – 170 кілометрів – 95 гривень;
- 171 – 250 кілометрів – 115 гривень;
- понад 250 кілометрів – 150 гривень.
Таким чином Укрзалізниця сподівається скоротити збитки від приміських перевезень без значних подорожчань послуг.
З 15 вересня нові тарифи вже діють:
- у Київській;
- Чернігівській;
- та Житомирській областях.
З 22 вересня система пошириться на:
- Одеську;
- Дніпропетровську;
- Миколаївську;
- та Черкаську області.
Нагадаємо, раніше у Києві вартість проїзду в більшості приватних маршруток Києва зросла до 25 гривень. Перевізники пояснюють підвищення тарифів подорожчанням пального, дефіцитом водіїв та зростанням витрат на ремонт транспорту.
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