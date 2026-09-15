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15 вересня 2026, 23:40

Проїзд в електричках змінюється: які нові тарифи в Укрзалізниці

15 вересня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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В Укрзалізниці повідомили про перехід на нову систему тарифів у приміських поїздаї. Тепер будуть діяти шість тарифних зон за фіксованою ціною

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Тарифна сітка в приміських поїздах тепер виглядатиме так:

  • до 50 кілометрів – 30 гривень;
  • 51 – 90 кілометрів – 55 гривень;
  • 91 – 130 кілометрів – 75 гривень;
  • 131 – 170 кілометрів – 95 гривень;
  • 171 – 250 кілометрів – 115 гривень;
  • понад 250 кілометрів – 150 гривень.

Таким чином Укрзалізниця сподівається скоротити збитки від приміських перевезень без значних подорожчань послуг.

З 15 вересня нові тарифи вже діють:

  • у Київській;
  • Чернігівській;
  • та Житомирській областях.

З 22 вересня система пошириться на:

  • Одеську;
  • Дніпропетровську;
  • Миколаївську;
  • та Черкаську області.

Нагадаємо, раніше у Києві вартість проїзду в більшості приватних маршруток Києва зросла до 25 гривень. Перевізники пояснюють підвищення тарифів подорожчанням пального, дефіцитом водіїв та зростанням витрат на ремонт транспорту.

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