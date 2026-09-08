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08 вересня 2026, 01:35

Акторка Наталка Денисенко розповіла про рейдерське захоплення її бізнесу

08 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Наталка Денисенко та її чоловік Юрій Ярошенко під час війни стикнулись з труднощами. Йдеться про їхній ювелірний бізнес

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами акторки, ювелірний бізнес під час війни є дуже складним. Оскільки впливають на виробництво, зокрема, повітряні тривоги та мобілізація — кількох працівників команди вже призвали до війська. Також, каже Наталка Денисенко, майстерня пережила рейдерське захоплення, через що виробництво довелося переносити.

"Зараз справді дуже складно виготовляти прикраси. Це не картопля і не вода, яку люди купують щодня. Але ми продовжуємо працювати, у нас є свої клієнти, зокрема й за кордоном. І коли настають свята, дні народження чи якісь особливі дати, люди все одно хочуть подарувати щось красиве — і приходять до нас", - говорить артистка.

При цьому вона не планує закривати бізнес. За її словами, це для неї в першу чергу не джерело доходу, а творча реалізація.

"Не шкодую. Усе, що я створюю, для мене не лише про гроші. Це моя творчість, те, що мені подобається і без чого просто не можу. Я створюю не тому, що хочу отримати якусь вигоду, а тому, що мені важливо щось вигадувати, робити. Якби хотіла вигоду, я б займалася, ну не знаю, доставкою води — це дуже популярна в Києві тема. Або, наприклад, продуктові магазини відкрила. Але мені це нецікаво", - каже Наталка Денисенко.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко раптово опинилась в лікарні. Самопочуття акторки погіршилось після "ін'єкцій краси". За її словами, останні ці дні для неї справжнім випробуванням.

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