Потап звернувся до Каменських після розлучення

Фото з відкритих джерел

Нещодавно Потап та Настя Каменських публічно підтвердили розлучення. Тепер продюсер раптово звернувся до колишньої коханої

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

4 травня співачка Настя Каменських святкувала день народження. Їй виповнилось 39 років. Уже колишній чоловік Потап у соціальній мережі звернувся до неї, опублікувавши її фото.

"Nastya Konstanta. Знаю, побачимось. Будь щаслива", - написав продюсер.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських з 2006 року виступали разом у дуеті. Після розлучення Потапа з Іриною Горовою ходили чутки про їхній роман, проте тривалий час підтверджень не було. У 2013 році їх вперше помітили разом на відпочинку за кордоном. У 2019 році вони офіційно одружились і підтвердили стосунки.

Нещодавно пара оголосила про розлучення.