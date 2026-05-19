"Потап і Настя" одразу після розлучення заявили про повернення

Потап і Настя Каменських нещодавно підтвердили своє розлучення. Проте виявилось, що це не остаточний розрив

Про це повідомляється у відео-зверненні артистів, передає RegioNews.

Відео артисти зняли російською мовою. За їхніми словами, вони повертають свій дует, з якого і починалась їхня кар'єра. Перший виступ після воз'єднання відбудеться 19 грудня у Нью-Йорку.

Чи будуть вони випускати нові пісні, або просто виступати разом зі старим репертуаром - наразі невідомо.

Нагадаємо, дует "Потап і Настя" був поставлений на паузу в 2017 році. У 2019 році артисти офіційно одружились і підтвердили стосунки. При цьому нещодавно вони заявили про розлучення після 7 років шлюбу, а Потап навіть публічно звертався до колишньої коханої.