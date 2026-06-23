Співачка Олена Тополя зізналась, що сталось не так у стосунках із екс-чоловіком

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Співачка Олена Тополя розповіла, що пішло не так у стосунках із колишнім чоловіком. За її словами, вона розчинилась у сімейному житті

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Олена Тополя зазначила, що під час шлюбу з Тарасом Тополею вона просто в багатьох моментах стримувалась. Зокрема, у творчості та спілкуванні з людьми.

Тепер співачка зрозуміла, що більше так не зможе. Вона вирішила чітко йти за власними бажаннями.

"Ти маєш право створювати те, що хочеш бачити у своєму житті й працювати над цим. Зростати духовно, розвиватися, ставати людиною більш тонкого відчуття, але вибудовувати свої кордони. Це якраз те, чого у мене не було раніше, і зараз змінилося щодо особистих кордонів, своїх правил і думок, які не можуть порушитися під впливом іншої людини", - говорить Олена Тополя.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим. Згодом Олена Тополя розповідала, чи були в неї думки про воз'єднання з екс-чоловіком.