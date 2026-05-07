Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" пішла з життя

Любов Колесникова відома багатьма ролями в театрі. В останні роки любов глядачів їй принесла також роль у серіалі "Спіймати Кайдаша"

Про це повідомила директорка, художня керівниця Чернігівського драмтеатру Оксана Тунік-Фриз, передає RegioNews.

Акторка померла на 75-му році життя. Зазначається, що Любов Степанівна Колесникова боролась з важкою хворобою. Вона пішла з життя, коли була під опікою найкращих лікарів та в турботі й любові рідного колективу.

Любов Колеснікова зіграла першу роль в театрі ще в 13 років. 1978 року її запросили до Чернігівського драмтеатру, де вона працювала до останнього дня. Зокрема, вона подарувала глядачам такі ролі: Юнона — "Енеїда" І.Котляревського, Анна — "101-й кілометр" О. Галіна, Шанель — "Вісім люблячих жінок" Р.Тома, Одарка — "Фараони" О. Коломійця, Коробочка — "Мертві душі", баба Палажка — "Кайдашева сімʼя" І. Нечуя-Левицького, Мавра — "У неділю рано зілля копала", Мамуля — "Каліка з острова Інішмаан", Гордиля — "Циганка Аза" М.Старицького.

Телеглядачам вона також відома за роллю баби Палажки в серіалі "Піймати Кайдаша".

"Прощання відбудеться завтра 8 травня у Чернігівському драмтеатрі з 11.00 до 13.00", - йдеться в дописі.

