Співачка Олена Тополя зізналась, яку суму може отримати за виступ

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Українська співачка Олена Тополя відверто розповіла, скільки вона заробляє на музиці. За її словами, прибуток музикантів далеко не завжди відповідає популярності пісень

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як пояснила Олена Тополя, значну роль у тому, скільки заробить артист, грають умови співпраці з лейблом. Тому навіть якщо трек успішний, це не гарантує моментальних прибутків.

"Я забираю близько 43 відсотків. Це непогано, але не так, як хотілось би. Все залежить від того, як піде пісня. Кожен реліз потребує величезних вкладень. І не завжди є такі ресурси", - говорить співачка.

Також вона розповіла, що стартова ціна її корпоративного виступу 5 тисяч доларів. Проте точна вартість залежить від тривалості виступу, від кількості музикантів, від беклайну, від райдеру, від того, де і куди треба їхати.

За словами Олени Тополі, на місяць, лише на базові потреби, їй потрібно не менше шести тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше співак Іван Люленов зазначив, що в Україні популярність не завжди гарантує високі доходи. За його словами, велику частину прибутку доводиться вкладати в музику.