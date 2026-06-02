Співачка Олена Тополя зізналась, чи хотіла примиритись з екс-чоловіком після розлучення

Не так давно Олена та Тарас Тополі підтвердили своє розлучення. Разом вони продовжують виховувати двох синів та доньку

У мережі ходили чутки, що Олена Тополя у шлюбі зраджувала. Співачка це категорично заперечила. Також вона розповіла, чи були в неї думки про відновлення романтичних стосунків із колишнім чоловіком.

"Ні (не було намірів зійтися — ред.)", - коротко сказала Олена.

Вона також додала, що сам Тарас теж не робив кроків до примирення. За її словами, про воз'єднання не може бути й мови.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.

Також раніше журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.