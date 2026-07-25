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25 липня 2026, 01:35

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про першу помилку після весілля

25 липня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Місяць тому Євген Клопотенко та його кохана Катерина одружились. Кулінар розповів, як минув його перший місяць шлюбу

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Євгена Клопотенка, і він, і Катерина встигли звикнути до нового статусу. Він зазначив, що "післявесільні" ритуали лише почали формуватись. За його словами, у них не так багато часу, щоб обговорити якісь нові традиції, тому що в обох багато роботи.

"Але те, що в нас уже є з традицій, – 100% їсти. Ще грати в бадмінтон, зустрічатися і готувати з друзями! Це поки що основні. Ми одружені не так давно, а я вже встиг провтикати дещо! Дружина сказала, що минув місяць від дня одруження, а я її не привітав. Тож тепер у нас на одну важливу дату більше: щомісяця вітаємо одне одного 12 числа, тобто в день весілля, і 24, коли познайомилися. Тобто кожні півмісяця я маю щось робити", - зізнався кулінар.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська влаштували весілля в українському стилі. У мережі з'явились фото зі святкування.

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