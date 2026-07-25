Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про першу помилку після весілля
Місяць тому Євген Клопотенко та його кохана Катерина одружились. Кулінар розповів, як минув його перший місяць шлюбу
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Євгена Клопотенка, і він, і Катерина встигли звикнути до нового статусу. Він зазначив, що "післявесільні" ритуали лише почали формуватись. За його словами, у них не так багато часу, щоб обговорити якісь нові традиції, тому що в обох багато роботи.
"Але те, що в нас уже є з традицій, – 100% їсти. Ще грати в бадмінтон, зустрічатися і готувати з друзями! Це поки що основні. Ми одружені не так давно, а я вже встиг провтикати дещо! Дружина сказала, що минув місяць від дня одруження, а я її не привітав. Тож тепер у нас на одну важливу дату більше: щомісяця вітаємо одне одного 12 числа, тобто в день весілля, і 24, коли познайомилися. Тобто кожні півмісяця я маю щось робити", - зізнався кулінар.
Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська влаштували весілля в українському стилі. У мережі з'явились фото зі святкування.