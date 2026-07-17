Акторка Наталка Денисенко зізналась, чи буде вона підписувати шлюбний контракт з нареченим

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Наталки Денисенко, її весілля з Юрієм Савранським планується вже на серпень. Це вона пояснила тим, що восени у неї дуже насичений графік. При цьому акторка зізналась, що вони вже обговорили всі деталі шлюбного контракта.

"Звичайно, підпишемо. ми якось говорили про це дуже вільно і спокійно. Це якась гарантія і для нього, для його дітей, для мого сина. Пунктів поки що ми не можемо розголошувати, але ми можемо порадити взагалі користуватися такою історією всім. У цьому немає нічого страшного", - каже Наталка Денисенко.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський поїхали на відпочинок у Туреччину. Саме там він і зробив їй пропозицію у присутності її сина.