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16 липня 2026, 23:30

Внаслідок обстрілу Києва постраждав будинок відомої акторки

16 липня 2026, 23:30
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Фото з відкритих джерел
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У ніч на 16 липня росіяни вчергове атакували столицю. Постраждав будинок, в якому живе зірка українських серіалів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Зірка серіалу "Кава з кардамоном" Олена Лавренюк показала фото, яке зробила зранку, після нічного обстрілу. Виявилось, у частині її будинку вибухова хвиля вибила вікна. На щастя, сама акторка не постраждала, адже була в укритті.

"Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Завжди йдіть в укриття. Життя - найцінніше", - каже артистка.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

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