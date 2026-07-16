Українська співачка відверто розповіла про втрату трьох дітей

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Українська співачка Наталія Валевська відверто розповіла про три пережиті викидні. Вона розповіла, що останні роки для неї стали особливо важкими

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами Наталі Валевської, після втрати трьох дітей вона заблокувала для себе тему материнства, бо це для неї болюче питання. Вона зізналась, що останні роки для неї були особливо важкими. Артистка зазначила, що вона дуже довго звинувачувала себе.

"Хто винен? Я, тому що я колись зробила певний крок. Але я за нього вже попросила у Бога на сповіді. Значить, Бог мене вже простив. Мені треба простити себе", - каже співачка.

При цьому артистка додала, що будь-яка жінка має право бути щасливою, неважливо стала вона мамою чи ні.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розповідала, що старшій доньці Маші виповнилося десять років, подружжя дуже захотіло поповнення. Проте, на жаль, розповіла акторка, стався викидень. Це сталось, коли був восьмий тиждень вагітності.