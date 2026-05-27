Співачка Оля Полякова зізналась, чому вона хотіла працювати в РФ

Українська співачка Оля Полякова чесно розповіла про період, коли вона хотіла будувати кар'єру в РФ. Це було ще до 2014-го року

За словами Олі Полякової, до 2014 року майже всі українські артисти хотіли працювати в РФ, щоб стати популярними та заробляти більше грошей. В Україні це зробити було важко, бо, каже співачка, тут просували російських зірок.

"До війни, до 14-го року всі наші артисти знали, що є тільки один шлях (до успіху — ред.) — стати зіркою в Московії і приїхати заробляти бабло. Я знаю, як на ТБ запрошували тільки російських зірок. Їм платили гонорари, їм замовляли їжу з ресторанів, їм платили за участь в наших проєктах. Що було з нами? Ми були безплатно, і могли ще нам розказувати: "Скажіть дякую, що ми взагалі вас знімаємо", - каже Оля Полякова.

Вона сама лише один раз була в Москві, на початку 2015 року. Це співачка називає жахливим досвідом. Оля Полякова зазначила, що почувалась приниженою, тому сказала своєму продюсеру Михайлу Ясинському, що більше туди ні ногою.

