19:45  26 травня
Записав прощальне відео: на Київщині 11-річний хлопчик стрибув із будівельного крану
21:32  26 травня
Запсілля під контролем ЗСУ: військові розвінчали російські фейки про захоплення селища на Сумщині
19:45  26 травня
Понад 20 ударів за добу: Дніпропетровщину масовано атакували дронами, артилерією та авіабомбами
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 00:55

Співачка Оля Полякова зізналась, чому вона хотіла працювати в РФ

27 травня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська співачка Оля Полякова чесно розповіла про період, коли вона хотіла будувати кар'єру в РФ. Це було ще до 2014-го року

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олі Полякової, до 2014 року майже всі українські артисти хотіли працювати в РФ, щоб стати популярними та заробляти більше грошей. В Україні це зробити було важко, бо, каже співачка, тут просували російських зірок.

"До війни, до 14-го року всі наші артисти знали, що є тільки один шлях (до успіху — ред.) — стати зіркою в Московії і приїхати заробляти бабло. Я знаю, як на ТБ запрошували тільки російських зірок. Їм платили гонорари, їм замовляли їжу з ресторанів, їм платили за участь в наших проєктах. Що було з нами? Ми були безплатно, і могли ще нам розказувати: "Скажіть дякую, що ми взагалі вас знімаємо", - каже Оля Полякова.

Вона сама лише один раз була в Москві, на початку 2015 року. Це співачка називає жахливим досвідом. Оля Полякова зазначила, що почувалась приниженою, тому сказала своєму продюсеру Михайлу Ясинському, що більше туди ні ногою.

Нагадаємо, у соцмережах багато чуток про те, що Маша Полякова нібито вагітна. Оля Полякова розповіла, чи насправді готується стати бабусею.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
26 травня 2026, 01:35
Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл
26 травня 2026, 00:55
"Ти сама дитина": співачка Оля Полякова пояснила, чому відмовляє доньку від вагітності
26 травня 2026, 00:35
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Ведуча Маша Єфросиніна зізналась, чому не працює не телебаченні
27 травня 2026, 01:35
Акторка Олена Кравець пережила два викидні
27 травня 2026, 00:35
В Україні продовжує дорожчати картопля: що відбувається з цінами
26 травня 2026, 23:35
На Рівненщині чоловік "прокатив" ухилянтів та піймався
26 травня 2026, 22:55
П'яний фізрук на Рівненщині побив підлітка
26 травня 2026, 22:50
На Одещині мера викрили на махінаціяї з електроенергією
26 травня 2026, 22:30
Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджено адмінбудівлю та дві багатоповерхівки
26 травня 2026, 22:15
На Чернігівщині дістали з ріки тіло чоловіка, якого тиждень шукали
26 травня 2026, 21:55
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла, серед постраждалих — немовля
26 травня 2026, 21:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »