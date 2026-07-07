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07 липня 2026, 22:45

"Ворог буде бити саме по заходу": мер Франківська попередив про необхідність посилювати ППО

07 липня 2026, 22:45
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Фото з відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська зазначив, що осінь може бути важкою для регіону. Він закликав посилювати у місті ППО

Таке звернення міський голова Івано-Франківська опублікував у Facebook, передає RegioNews.

За словами Івана Марцінківа, в Україні зараз жодне місто не можна вважати повністю безпечним. Він зазначив, що Росія у вересні-жовтні може посилити атаки саме по західніх областях.

"Ворог буде бити саме по заходу нашої країни. Тому не можу все розказувати, але готуємось до цього виклику. Бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону, тому що те, що відбувається Києві може повторитися в Івано-Франківську", - каже Марцінців.

Він також додав, що наразі одне з головних завдань міської влади це - підготувати інфраструктуру до опалювального сезону, а також допомогти силам протиповітряної оборони для захисту міста.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Кількість жертв нічної російської атаки в столиці зросла до 14. Один із поранених чоловіків помер у лікарні.

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