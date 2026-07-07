Масове отруєння на Закарпатті: після відпочинку в готелі госпіталізовано 12 осіб, більшість — діти

Фото: прокуратура Закарпатської області

На Закарпатті прокуратура з'ясовує обставини масового захворювання відпочивальників у готелі

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews .

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Хустської окружної прокуратури встановлюються обставини масового захворювання відпочивальників у одному із готелів Хустщини", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, група випускників з Луцька разом із батьками відпочивала в готелі на Закарпатті. Після повернення додому 12 осіб, серед яких восьмеро дітей, госпіталізували з гострими розладами шлунково-кишкового тракту.

"Потерпілі повідомили, що пов’язують свій стан із вживанням питної води, яку їм надавали в готелі", - зазначає прокуратура.

Проводяться необхідні процесуальні дії, призначено експертизи, які мають встановити причину отруєння.

"Правоохоронці перевіряють усі можливі версії, зокрема, чи могло захворювання бути пов'язане з водою з колодязя, водою в басейні або іншими факторами", - додали у прокуратурі.

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 325 КК України - порушення санітарних правил і норм, що спричинило масове захворювання людей.

Нагадаємо, що у Звягелі на Житомирщині вісьмох осіб, серед яких шестеро дітей, госпіталізували після вживання фастфуду в закладі громадського харчування.