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07 липня 2026, 00:55

Двоюрідного брата відомої співачки затримали ТЦК: вона публічно звернулась до Зеленського

07 липня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Камалія опублікувала емоційне звернення у соцмережі. Виявилось, що її двоюрідного брата Яна Підвесоцького затримали ТЦК

Таке звернення артистка опублікувала в Instagram, передає RegioNews.

За словами артистки, її двоюрідного брата ТЦК затримали вже вдруге. При цьому вона зазначила, що Ян Підвесоцький працює викладачем, науковцем, а також має інвалідність з дитинства.

Камалія зізналась, що була шокована тим, як відбувалось це затримання. За її словами, з її двоюрідним братом поводились дуже групо та психологічно на нього тиснули.

"Це вже не перший подібний випадок. Після попереднього затримання він довго відновлювався психологічно та проходив лікування", - каже артистка.

Вона розповіла, що вдома лишилась лише мама Яна, яка теж має інвалідність. Зараз жінка дуже боїться за свого сина.

"Я звертаюся до Президента України, до відповідальних органів, до всіх, хто має владу і совість: будь ласка, зверніть увагу на ці випадки. Проведіть перевірку. Захистіть людей від свавілля. Україна бореться за свободу, гідність і життя – і ці цінності мають бути захищені не лише на фронті, а й усередині країни. Ми маємо залишатися людьми. Слава Україні", - каже Камалія.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія відверто розповіла про важку втрату. Її двоюрідний брат, Сергій Канатніков-Прядко, загинув на фронті.

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