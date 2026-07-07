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07 липня 2026, 01:35

Співачка Світлана Табарарова зізналась, чи виплатила вже борг за будинок

07 липня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Світлана Тарабаора живе разом із чоловіком та трьома дітьми у заміському будинку. При цьому в якийсь момент вона думала, що їй доведеться попрощатись із цим житлом, бо були фінансові труднощі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Труднощі з грошима у Світлани Тарабарової стались на початку повномасштабної війни. Проте на щастя, забудовник дозволив продовжити кредит і вдалось вирішити питання без прощання із будинком.

За словами співачки, вона все життя мріяла про власний будинок. Проте наразі борг ще не закритий. Однак вона вірить у "щасливий фінал".

"Неможливо відпустити цю ситуацію. Просто хочеться його виплатити. Я кожен ранок прокидаюся, думаю: "Господи, ще трішечки, ще трішечки", - зізнається артистка.

Нагадаємо, з 2016 року Світлана Тарабарова у шлюбі із директором Олексієм Бондарем. Восени 2018 року в них народився син Іван. Уже через два роки в родині народилась донька Марія. У квітні 2023 року співачка народила доньку Поліну.

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