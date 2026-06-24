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24 червня 2026, 01:35

Українську співачку "кинули" на мільйон гривень

24 червня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Катерина Бужинська розповіла про інцидент, коли її підставив партнер. Це сталось на одному з популярних вокальних проєктів

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Співачка розповіла, що це сталось у 2011 році, коли вона взяла участь в одному вокальному проєкті у парі. Тоді вони із партнером домовились, що у випадку виграшу призові кошти вони ділять навпіл, тому що артистка також вкладала чимало своїх коштів у підготовку до шоу. Проте її партнер згодом не захотів "ділитись" мільйоном гривень.

"Я ніколи раніше не розповідала про один випадок із проєкту "Народна зірка", який виграла багато років тому. Перед початком шоу ми з партнером домовилися, що якщо переможемо, то призовий мільйон гривень поділимо порівну, адже я вкладала власні кошти в підготовку: костюми, хореографію, вокал, сценічні образи. Після перемоги партнер просто зник", - каже Катерина Бужинська.

Нагадаємо, раніше відомий режисер Алан Бадоєв розповідав, на чому заробляє під час війни. Виявилось, що його документальне кіно є, скоріше, культурним проєктом, аніж комерційним. Проте, за його словами, він заробляє на продюсуванні артистів.

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